Luis Alberto, caso chiuso? Dopo l'sms mandato ad Inzaghi, per chiedere di rimanere, il trequartista spagnolo sembra destinato a vestire la maglia della Lazio. Sembrano ricuciti i rapporti con Claudio Lotito, dopo lo scambio di battute di giugno.



MERCATO LAZIO - Alla conferenza stampa di presentazione dei due nuovi acquisti, gli attaccnati Dabbur e Luuk de Jong, il ds del Siviglia Monchi ha minimizzato proprio rispondendo ad una domanda su Luis Alberto, per evitare ulteriori strascichi: "Non mi piace parlare di giocatori che non sono nostri, sarebbe una mancanza di rispetto. Per di più lui è un ragazzo cresciuto qui. Conosco il calcio italiano e so che se ora dicessi qualcosa, domani diventerebbe una bomba. Preferisco quindi omettere qualsiasi tipo di risposta".