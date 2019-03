Monchi vicino al ritorno al Siviglia. Libero il posto da direttore sportivo, con Caparros tornato in panchina dopo l'esonero di Machin, e presto si concretizzerà il ritorno dell'ex ds che ha lasciato la Roma. La conferma arriva dal presidente Pepe Castro in conferenza stampa: "Da oggi Caparros non è più direttore sportivo. La nostra opzione per il ruolo è di prendere il meglio e il meglio è Monchi. Abbiamo già trattato con lui e abbiamo ottime sensazioni. Ci serve un direttore sportivo per te (rivolgendosi a Caparros) e presto avremo notizie da Monchi. Le conversazioni con Monchi sono state molto positive".