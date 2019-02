E' arrivato a gennaio, facendo in tempo a giocare l'ultima partita vinta dalprima di quella di oggi. Era il 26 gennaio, era la sua prima partita con la maglia del club veneto, che lo ha acquistato a titolo definitivo dalla, e ha realizzato il gol che ha dato il via al 3-1 contro il. Tre ko consecutivi, i punti che non arrivavano più e poi... oggi. E poi oggi, con la tripletta che ha ribaltato e steso il Lecce: Gabrielerilancia la squadra di, che torna ottavo, in pienissima corsa per i playoff.- Cresciuto nel, è stato acquistato dalla Juve pereuro nel 2011-12, coi bianconeri che rimasero impressionati dalle sue qualità. 2 anni in bianconero, poi la cessione al: prima la comproprietà (scambio con Stefano, segnata a bilancio per 1 milione di euro), poi il titolo definitivo (con Pellizzari sempre alla Juve, a bilancio 750mila euro in più). Addio al sogno Juve, squadra per cui fa il tifo, al via la sua carriera tra i professionisti:, ancorae, infine,. E ora si fa sul serio...- L'anno scorso furono 8 in maglia, con la favolosa doppietta che stese il. Ora la prima tripletta, che non si scorda mai, realizzata con la specialità della casa: il colpo di testa. Tre gol, tre colpi di testa. Giovane, classe '96, che ama lo studio (nel suo girovagare per l'Italia ha cambiato scuole, prima il Liceo Pedagogico, poi quello sportivo, poi Comunicazione Pedagogica), ha aperto da poco un profilo Instagram. "Solo perché mi hanno costretto - le sue parole a DAZN - preferisco fare gol". Di testa, possibilmente.