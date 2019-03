L'attaccante del Cittadella, Gabrele Moncini ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Sono arrivato a gennaio dalla Spal e sono felice perché volevo solo il Cittadella, le notti precedenti alla firma non ho dormito. Quando giocavo contro il Cittadella, restavo colpito dallo stadio piccolo e dalle persone educate. Tornavo a casa sconfitto e imbambolato dalla loro determinazione in campo. Alla Spal in 6 mesi sono cresciuto calcisticamente e ho imparato a comportarmi da uomo".



"Quando era arrivata l'offerta della Juventus a casa mi hanno fatto scegliere, avrei potuto rifiutare. Idolo calcistico? Essendo juventino dico Trezeguet, mi piace anche Piatek. Il giorno prima dell'amichevole con il Notts County allo Juventus Stadium ci furono le prove dell’evento e giocammo noi Allievi contro la Primavera: segnai i primi due gol di testa".