Ancora 15 giorni di attesa per il calcio di inizio dei Mondiali in Russia, da giovedì 14 giugno a domenica 15 luglio. Oltre ai classici 1X2, Under/over, Gol/NoGol e risultato esatto, su Better - il marchio di scommesse di Lottomatica - è possibile trovare un ampio palinsesto, con tante opzioni di scelta per tutte le partite che riguarderanno gli 8 gironi e le partite delle fasi successive. Per esempio, per gli antepost, sono disponibili le quote per giocare sul vincente mondiale (favorite Brasile a 5,25 e Germania a 5,50), sul vincente girone, sull’accoppiata girone (le prime due per ogni girone), sull’accoppiata in ordine, sul girone con più gol segnati e su quello con meno gol, sul capocannoniere (favoriti Messi e Neymar a 11,00), sulla squadra vincente + capocannoniere (favorito Brasile + Neymar a 25,00). Inoltre, con Better, si potrà scegliere sul numero di gol e di autogol che si realizzeranno nel Mondiale, sulle espulsioni, sui rigori, sul miglior giocatore Fifa (favoriti Messi e Neymar a 10,00, Cristiano Ronaldo a 15,00), sul miglior e peggior attacco e sulla migliore e peggiore difesa del Mondiale e sul piazzamento finale della singola squadra. Tra le novità, si può giocare sulla tipologia di giocata vincente mondiale (doppia possibilità), cioè che possa vincere una o l’altra squadra (ad esempio Brasile o Portogallo, Germania o Inghilterra, Spagna o Belgio e Francia o Argentina, tutte quotate a 4,25), sulle partite che terminano 0-0 (minore di 4, tra 4 e 6, tra 7 e 9, maggiore di 9) e sul miglior marcatore che gioca in un determinato campionato: nella Serie A è favorito Higuain a 4,00, poi Mertens, Milik, Mandzukic a 6,50; per la Liga c’è Messi a 2,65, seguito da Griezmann a 2,85 e Ronaldo a 3,00; per la Premier League favorito Kane a 3,50, Gabriel Jesus a 4,00 e Lukaku 4,50; la Ligue 1 è duello tra Neymar a 2,15 e Cavani a 3,00; per la Bundesliga c’è Werner a 3,15, Lewandowski a 3,40 e Muller a 3,50.