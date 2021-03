Come pubblicato sul report annuale del massimo organismo calcistico mondiale,“che copre i costi addizionali in caso di cancellazione, rinvio e/o trasferimento dell’evento”. Stessa cifra prevista per il Mondiale del 2018 in Russia, anche se in quel caso la polizza copriva solo il rischio di rinvio o cambio di sede. Tra i rischi previsti nell’accordo per l’evento in Qatar, sono elencati “disastri naturali, incidenti, crisi politiche, guerre, attentati terroristici e malattie infettive”. Quest’ultimo fa proprio al caso attuale, in piena emergenza sanitaria, per quanto tale assicurazione sia stata stipulata prima che l’Oms classificasse l’epidemia di Covid-19 come pandemia.La necessità di ricorrere ad una polizza assicurativa è dovuta al peso che la Fifa stessa dà all’evento: “La posizione finanziaria della Fifa – si legge nel report – dipende dal successo del Mondiale, perché quasi tutti i contratti con i suoi affiliati commerciali sono legati a questo evento. Nel caso di cancellazione, riduzione o abbandono del Mondiale,”. Come si evince dal report del 2014, il Comitato Esecutivo ha deciso di assicurare il Mondiale contro il rischio di rinvii e spostamenti dal 2008, per tutti i possibili motivi sopra elencati. L’eventuale cancellazione dell’evento, però, non era coperta dall’assicurazione, ma sarebbe stata coperta dalla Fifa per mezzo di risorse finanziarie proprie. Per questo, nel quadriennio 2011-2014, la Fifa ha focalizzato il proprio impegno nell’aumento delle proprie riserve, particolarmente dovuto “al fatto che è quasi impossibile trovare una polizza sulla cancellazione che copra un evento di tale grandezza”.