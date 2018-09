Se la Spagna intende provare a ospitare i Mondiali del 2030, non potrà contare sul Portogallo. Secondo il quotidiano "A Bola", infatti, i lusitani non avrebbero in programma alcun progetto di candidatura, idem per l'Europeo del 2028, altra idea che la Spagna starebbe valutando in alternativa dopo l'incontro di ieri fra il presidente Fifa Infantino, il premier Sanchez e il massimo dirigente federale Rubiales. La Spagna, dunque, potrebbe decidere di correre in proprio, facendo a meno anche del Marocco che, secondo le indiscrezioni, sarebbe stato coinvolto col Portogallo in caso di candidatura più ampia. Il Marocco potrebbe comunque aspirare a organizzare i Mondiali del 2030 unendosi ad Algeria e Tunisia.