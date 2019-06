Gli Europei 2020, che si disputeranno l'estate prossima in dodici diversi paesi (Azerbaigian, Danimarca, Germania, Inghilterra, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Romania, Russia, Scozia, Spagna e Ungheria) potrebbero fare da spartiacque in una nuova modalità di ospitare i grandi eventi calcistici. In vista del 2034, infatti, il sud-est dell'Asia si prepara a schierare una squadra di dieci paesi. Come riporta l'Ansa, infatti, il Premier della Thailandia, Prayuth Chan-ocha, ha mostrato la possibile candidatura di Thailandia, Brunei, Cambogia, Singapore, Filippine, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar e Vietnam. Avversaria temibile, però, è la Cina, che spinge forte per conquistare il primo Mondiale in patria.