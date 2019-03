Secondo quanto riportato da Associated Press, venerdì i membri del Consiglio FIFA discuteranno in merito all'idea del presidente FIFA, Gianni Infantino, di portare il Mondiale per club a 24 squadre a partire dal giugno/luglio 2021. Si ricorda come, inoltre, non siano mancate le polemiche sugli investitori che parteciperebbero a questo nuovo format e le critiche dell'UEFA per la difficoltà a strutturare i calendari delle competizioni nazionali.