Mondiale per Club, ufficiale: la FIFA esclude il Club Leon di James Rodriguez. Chi può essere ripescato

A poco meno di tre mesi dall’inizio del Mondiale per Club, a cui parteciperanno Inter e Juventus, la FIFA ha ufficialmente escluso il Club Leon, squadra messicana, a causa delle norme sulla multiproprietà. La società, infatti, appartiene al Gruppo Pachuca, insieme proprio al Pachuca, altra squadra della competizione che, però, non è stata esclusa. Non è stata dimostrata l’indipendenza richiesta dalla Federazione Internazionale e così è arrivata la decisione di estromettere il Club Leon dal Mondiale.

IL COMUNICATO - La comunicazione è arrivata proprio dalla FIFA: “A seguito dell’apertura di procedimenti disciplinari nei confronti del CF Pachuca e del Club León, il presidente della Commissione Disciplinare della FIFA ha deciso di deferire il caso direttamente alla Commissione d’Appello della FIFA, in conformità con l’articolo 56, paragrafo 3, del Codice Disciplinare della FIFA . Dopo aver valutato tutte le prove disponibili, il presidente della Commissione d’Appello della FIFA ha stabilito che il CF Pachuca e il Club León non hanno rispettato i criteri relativi alla multiproprietà di club, come definiti dall’articolo 10, paragrafo 1, del Regolamento della FIFA per la Coppa del Mondo per Club 2025. In conformità con l’articolo 10, paragrafo 4, dello stesso regolamento, la FIFA ha deciso che il Club León sarà escluso dalla competizione, con il club sostituto che verrà annunciato a tempo debito”.

LA RISPOSTA – Pronta è arrivata la risposta del Club Leon: “Negli ultimi mesi abbiamo presentato le prove e i documenti che confermano che il Club Leon è gestito in maniera autonoma sia sotto il profilo economico che amministrativo e sportivo. Nel caso in cui ci venga impedito di partecipare al Mondiale per Club, adiremo ai massimi tribunali sportivi”.

SOSTITUZIONE – Il Club Leon inizialmente era stato sorteggiato nel Gruppo D con Chelsea, Flamengo ed ES Tunis e ora dovrà essere sostituto. I messicani non avrebbero potuto incontrare l’Inter, inserita nel Gruppo E insieme a River Plate, Monterrey e Urawa Red Diamonds, e la Juventus, nel Gruppo G con Manchester City, Wydad Casablanca e Al Ain, prima di un’eventuale semifinale.

RANKING - Secondo il regolamento la squadra dovrà essere scelta tra quelle di Concacaf, la stessa confederazione del Club Leon. Ranking alla mano il miglior punteggio, escluse Monterrey, Pachuca e Seattle Sounders, le tre partecipanti, è del Club America con 41 punti. A seguire il Philadelphia Union (USA) con 39 punti, il Cruz Azul (Messico) con 39 e il Columbus Crew (USA) con 34.

JAMES RODRIGUEZ – Una beffa nella beffa per James Rodriguez, che a gennaio si era trasferito proprio dai messicani, influenzato anche “dalla partecipazione della sua squadra al Mondiale per Club”. In 11 partite, finora, ha segnato 2 gol in campionato con 5 assist.