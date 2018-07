La Fifa ha designato l'argentino Nestor Pitana per arbitrare Francia-Croazia, finale del Mondiale in Russia domenica 15 luglio. Assistenti i connazionali Hernan Maidana e Juan P. Belatti, con l'olandese Bjorn Kuipers quarto uomo e l'italiano Massimiliano Irrati al Var.



Sabato si gioca la finale per il terzo posto tra Belgio e Inghilterra, che sarò diretta dal fischietto iraniano Alireza Faghani, assistito dai guardalinee Reza Sokhandan e Moha Mansouri, col senegalese Malang Diedhiou quarto uomo. Niente da fare per l'arbitro italiano Gianluca Rocchi.