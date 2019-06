Emozioni a mille per le ragazze di Milena, che nonostante la sconfitta di ieri contro ilhanno conquistato la qualificazione agli ottavi delcome prime nel girone. Il difensore dellaElisaha postato oggi sul suo profilo Instagram un post carico d'entusiasmo: "Passaggio del turno con un gran primo posto, un'Italia intera a sostenerci con 6 MILIONI e 500MILA a seguirci da casa e tantissimi altri qui in Francia! Per NOI tutto questo è una gran vittoria!",