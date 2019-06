L’esordio ai Mondiali di calcio femminile è stato duro, ma l’Italia lo ha superato alla grande, battendo in rimonta e in extremis la ben più quotata Australia. Domani, invece, c’è una sfida che sulla carta si annuncia più abbordabile. L’avversario è la Giamaica (53ª nel ranking Fifa, dove l’Italia è 15ª) strapazzata per 3-0 dal Brasile alla prima giornata e nettamente sfavorita. Gli analisti Stanleybet.it danno a quota altissima un successo gialloverde, pagato ben 19,25 volte la scommessa. Vale già 7,50 il pareggio, mentre il successo delle azzurre, che vale la qualificazione al prossimo turno, scende fino a 1,10. La CT Milena Bertolini è intenzionata a confermare quasi in toto l’11 vincente all’esordio, l’unico cambio potrebbe riguardare il centroattacco: al posto di Ilaria Mauro dovrebbe scendere in campo una tra Valentina Giacinti e Daniela Sabatino che insieme, nel Milan, hanno siglato ben 38 gol quest’anno. Una loro rete, riporta Agipronews, si gioca a 2,00. Confermate invece sull’esterno Cristiana Girelli e Barbara Bonansea, match winner contro l’Australia grazie a una doppietta. Anche loro condividono la quota gol, in entrambi i casi a 1,65.