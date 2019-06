L'Italia delle donne vuole continuare a sognare. La nazionale azzurra, guidata dal ct Bertolini, tornerà questa sera in campo, alle ore 21, per l'ultima giornata del Gruppo C dei Mondiali femminili, contro il Brasile. In palio, per le Azzurre (già qualificate agli ottavi di finale), il primo posto del girone: alla selezione tricolore, 2 vittorie su 2 (7 reti fatte e 1 sola subita), basterà un pareggio per strappare il primato, mentre i Verdeoro, secondi a pari merito con l'Australia (entrambe a 3 punti), saranno costretti a far risultato per ottenere la qualificazione al turno successivo. Con un pareggio, quindi, l’Italia sarebbe certa del primo posto nel girone. A Valenciennes, il ct Bertolini punta ancora sul 4-3-1-2: pronto il ritorno dall’inizio di Mauro in attacco a Bonansea, con la conferma di Girelli sulla trequarti. A centrocampo Cernoia, Galli e Giugliano. In difesa spazio a Guagni, Gama, Linari e Bartoli.



ITALIA-BRASILE (inizio gara ore 21, in tv su Rai 1, Sky Sport 1 e Sky Calcio Mondiali)



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



ITALIA (4-3-3): Giuliani; Guagni, Gama, Linari, Bartoli; Galli, Giugliano, Cernoia; Girelli, Giacinti, Bonansea. Ct. Bertolini



BRASILE (4-5-1): Barbara; Leticia Santos, Kathellen, Monica, Tamires; Ludmila, Andressinha, Thaisa, Marta, Debinha; Cristiane. Ct. Vadao





LA CRONACA: