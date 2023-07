Dopo la vittoria di lunedì scorso contro l'Argentina, la Nazionale femminile sabato mattina a Wellington (si gioca alle 9.30, ora italiana) è chiamata a confermarsi. Le Azzurre, contro la Svezia – che al debutto ha battuto il Sudafrica – possono già conquistare aritmeticamente la qualificazione agli ottavi di finale del Mondiale in corso in Australia e Nuova Zelanda: impresa non facile, considerando che le svedesi sono per distacco le favorite del girone. Lo dicono anche le quote: il segno «1», visto che la Svezia gioca formalmente in casa, paga 1,83, con il pareggio a 3,35 e la vittoria dell'Italia a 4,75. Sembra, almeno nelle previsioni, una partita da Under (1,60) e No Goal (1,73), con gli esiti opposti quotati rispettivamente 2,20 (Over) e 2,00 (Goal). Ci sono tante giocatrici svedesi in cima alla lista delle possibili marcatrici, a testimonianza della superiorità – almeno sulla carta – delle avversarie dell'Italia: guida Stina Blackstenius, centravanti dell'Arsenal, a 2,70, seguita da Janogy a 3,25, da Schough e Rolfo a 3,30, dalla milanista Asllani a 3,45, da Jakobsson e Blomqvist a 3,65 e dalla ex juventina Hurtig a 4,00, stessa quota anche della prima azzurra, Cristiana Girelli. A 4,