Si è ufficialmente chiusa la fase a gironi del Mondiale Femminile 2023 con le due gare in programma quest'oggi valide per il Gruppo H, dalle quali sono emersi risultati a sorpresa: pareggio per la Germania contro la Corea del Sud per 1-1 e vittoria del Marocco sulla Colombia per 1-0, con le ultime due che si qualificano agli ottavi .Clamorosa uscita di scena della Nazionale tedesca che ai nastri di partenza era considerata una delle papabili per la vittoria finale, contro la Corea del Sud come gli uomini.