Hanno rapito Ettie! La notizia arriva nella notte e getta nello sconforto la Francia: è stata rubata la mascotte del Mondiale femminile, porta fortuna delle Blues nella partita inaugurale contro la Corea del Sud. Responsabili del rapimento della gallinella cinque individui, intrufolatisi al Parco dei Principi nella notte tra il 20 e il 21 giugno: i cinque intrusi, si legge su L'Equipe, si sono prima divertiti a correre sul campo e giocare sotto una delle due curve dello stadio di Parigi, poi due di loro si sono introdotti in un locale e hanno portato via un sacco contenente il costume di Ettie. La Fifa ha sporto denuncia e un'inchiesta è stata aperta, i 'rapitori' non hanno chiesto riscatto. In attesa di ritrovare la mascotte originale, la Francia avrà comunque una Ettie a sostenerla contro gli Stati Uniti: un altro costume è già stato prodotto e sarà dunque regolarmente a bordo campo venerdì.