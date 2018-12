Sorteggiati i gironi del Mondiale Femminile, in programma nel giugno 2019. L'Italia, che torna al Mondiale dopo 20 anni, è stata inserita nel gruppo C con Australia, Brasile e Giamaica, un girone complicato, ma poteva andare peggio.



Gruppo A: Francia, Norvegia, Corea del Sud, Nigeria.

Gruppo B: Germania, Spagna, Cina, Sud Africa.

Gruppo C: Australia, Brasile, Italia, Giamaica​.

Gruppo D: Inghilterra, Giappone, Scozia, Argentina.

Gruppo E: Canada, Olanda, Nuova Zelanda, Camerun.

Gruppo F: Stati Uniti, Svezia, Thailandia, Cile.