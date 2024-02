Mondiale Formula 1: date, piloti, favoriti. La Ferrari ed Hamilton a caccia di Verstappen

Redazione CM

Il Mondiale di Formula 1 con più gare di sempre si avvicina alla partenza: saranno 24 i GP nella rassegna iridata, da marzo a dicembre, 20 piloti per 10 scuderie. A difendere il titolo l'olandese Max Verstappen della Oracle Red Bull Racing, ma grande entusiasmo ha generato il passaggio dell'inglese Lewis Hamilton alla Ferrari, dove formerà una coppia estremamente competitiva con il francese Charles Leclerc a partire dall'anno prossimo, Quest'anno partecipa per l'ultima volta con la Rossa Carlos Sainz.



IL CALENDARIO



1 - GP Bahrein (Sakhir) – 2 marzo 2024

2 – GP Arabia Saudita (Gedda) – 9 marzo 2024

3 – GP Australia (Melbourne) – 24 marzo 2024

4 – GP Giappone (Suzuka) – 7 aprile 2024

5 – GP Cina (Shanghai) – 21 aprile 2024

6 – GP Miami (Miami) – 5 maggio 2024

7 – GP Emilia-Romagna (Imola) – 19 maggio 2024

8 – GP Monaco (Monte Carlo) – 26 maggio 2024

9 – GP Canada (Montréal) – 9 giugno 2024

10 – GP Spagna (Barcellona) – 23 giugno 2024

11 – GP Austria (Red Bull Ring) – 30 giugno 2024

12 – GP Gran Bretagna (Silverstone) – 7 luglio 2024

13 – GP Ungheria (Hungaroring) – 21 luglio 2024

14 – GP Belgio (Spa-Francorchamps) – 28 luglio 2024

15 – GP Olanda (Zandvoort) – 25 agosto 2024

16 – GP Italia (Monza) – 1 settembre 2024

17 – GP Azerbigian (Baku) – 15 settembre 2024

18 – GP Singapore (Singapore) – 22 settembre 2024

19 – GP USA (Austin) – 20 ottobre 2024

20 – GP Città del Messico (Città del Messico) – 27 ottobre 2024

21 – GP San Paolo (San Paolo) – 3 novembre 2024

22 – GP Las Vegas (Las Vegas) – 23 novembre 2024

23 – GP Qatar (Lusail) – 1 dicembre 2024

24 – GP Abu Dhabi (Yas Marina) – 8 dicembre 2024



I PILOTI FAVORITI - Il titolo di campione del mondo in carica conferisce, come detto, a Verstappen la palma di favorito, davanti ad Hamilton e Leclerc. Più indietro, anche se degni di considerazione, Lando Norris, Sergio Perez, l'altro ferrarista Sainz, Oscar Piastri e George Russell.



TUTTE LE SQUADRE E I PILOTI



Oracle Red Bull Racing (Austria) - 1 Max Verstappen (Olanda), 11 Sergio Perez (Messico)

Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (Germania) - 63 George Russell (Regno Unito), 44 Lewis Hamilton (Regno Unito)

Scuderia Ferrari (Italia) - 16 Charles Leclerc (Franncia), 66 Carlos Sainz (Spagna)

McLaren F1 Team (Regno Unito) - 81 Oscar Piastri (Australia), 4 Lando Norris (Regno Unito)

Aston Martin Aramco F1 Team (Regno Unito) - 18 Lance Stroll (Canada), 14 Fernando Alonso (Spagna)

BWT Alpine F1 Team (Francia) - 31 Esteban Ocon (Francia), Pierre Gasly (Francia)

Williams Racing (Regno Unito) - 23 Alexander Albon (Thailandia), 2 Logan Sargeant (USA)

Visa Cash App RB F1 Team (Italia) - 3 Daniel Ricciardo (Australia), 22 Yuki Tsunoda (Giappone)

Stake F1 Team Kick Sauber (Svizzera) - 77 Valtteri Bottas (Finlandia), 24 Zhou Guanyu (Cina)

MoneyGram Haas F1 Team (USA) - 20 Kevin Magnussen (Danimarca), 27 Nico Hulkenberg (Germania)