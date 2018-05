Le varie nazionali si stanno attrezzando per il Mondiale in Russia, in programma tra meno di un mese: le evenienze sono molteplici, e sicuramente un bel capitolo va dedicato alla seduzione delle ragazze autoctone. Almeno, è quello che ha fatto l'AFA, la Federazione argentina, che ha pubblicato un vero e proprio capitolo di un manuale dedicato all'argomento.



'COME RIMORCHIARE LE RAGAZZE RUSSE' - Il testo è stato redatto per dare supporto agli addetti ai lavori inviati ai Mondiali di Calcio 2018 e parla dell'approccio con le donne russe: distribuito durante un corso per manager, calciatori, tecnici e giornalisti, contiene numerose informazioni utili per la permanenza nel paese, tra cui un'esilarante capitolo contenente consigli su come 'rimorchiare le russe'. Le proteste non si sono chiaramente fatte attendere, al che l'AFA ha deciso di presentare un'edizione diversa, sprovvista di quella parte, ma i giornalisti avevano già preso possesso del capitolo incriminato.



ALCUNE PERLE - Ecco alcune perle tratte dal manuale: "Cosa fare per avere una possibilità con una ragazza russa? Le ragazze russe come qualsiasi altra ragazza prestano molta attenzione nel vedere se sei pulito, hai un buon odore e se sei ben vestito. La prima impressione è molto importante per loro, prestate quindi molta attenzione alla vostra immagine". Oppure: "Molti uomini, dato che le donne russe sono belle, vogliono solo portarle a letto. Forse anche loro lo vogliono, ma sono persone che vogliono sentirsi importanti e uniche. Il consiglio è di trattare la donna di fronte a voi come una persona di valore". Poi la chiosa finale: "Alle donne russe piace quando gli uomini prendono l’iniziativa, se non avete fiducia in voi stessi allora dovete fare pratica parlando più spesso con tante donne. Non preoccupatevi, ci sono molte belle donne in Russia e non tutte vanno bene per voi. Siate sempre selettivi".