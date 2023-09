La FIFA ha reso disponibile il calendario per la prossima Coppa del Mondo per club, che vedrà protagonisti i campioni d’Europa in carica del Manchester City. Il torneo si svolgerà tra il 12 e il 22 dicembre di quest'anno in Arabia Saudita. L’unica formazione mancante è la vincitrice della Copa Libertadores, attualmente in corso.



SQUADRE QUALIFICATE - Urawa Red Diamons (JAP): campione AFC Champions 2022



Al Ahly (EGI): campione della CAF Champions League 2022/23



León (MEX): campione della Concacaf Champions League 2022/23



Auckland City (NZL): campioni della OFC Champions League 2023



Manchester City (ENG): campione della UEFA Champions League 2022/23



Al Ittihad (SAU): campione della Saudi Pro League 2022/23



SORTEGGIO -



PRIMO TURNO



MATCH 1: Al Ittihad vs Auckland City



QUARTI DI FINALE



MATCH 2: Al Ahly vs Vincitore di MATCH 1



MATCH 3: León vs Urawa Red Diamonds



SEMIFINALI



MATCH 4: Campione Libertadores vs Vincitore MATCH 2



MATCH 5: Vincitore di MATCH 3 vs Manchester City



FINALI



MATCH 6: Perdente di MATCH 4 vs Perdente di MATCH 5



MATCH 7: Vincitore di MATCH 4 vs Vincitore di MATCH 5