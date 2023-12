Inizia oggi il Mondiale per Club 2023, che si disputa a Jeddah, in Arabia Saudita, dal 12 al 22 dicembre.



SQUADRE PARTECIPANTI

Manchester City: vincitore Champions League

Fluminense: vincitore Copa Libertadores)

Urawa Red Diamonds: vincitore Champions asiatica

Leon: vincitore Champions CONCACAF

Auckland City: vincitore Champions oceanica

Al Ahly: vincitore Champions africana

Al Ittihad: campione in carica Saudi League





TABELLONE E RISULTATI



TURNO PRELIMINARE

Al Ittihad-Auckland City, 12 dicembre ore 19.00



QUARTI DI FINALE

Leon-Urawa Reds, venerdì 15 dicembre ore 15.30

Al Ahly-Al Itthad/Auckland City, venerdì 15 dicembre ore 19.00



SEMIFINALI

Fluminense-Al Ahly/Al Ittihad/Auckland City, lunedì 18 dicembre ore 19.00

Manchester City-Leon/Urawa Reds, martedì 19 dicembre ore 19.00



FINALE 3°-4° POSTO

Venerdì 22 dicembre, ore 15.30



FINALE 1°-2° POSTO

Venerdì 22 dicembre, ore 19.00



STADI (ENTRAMBI A JEDDAH)

Stadio Principe Abd Allah bin Faysal (capienza 27mila posti)

Stadio Città dello Sport Re Abd Allah (capienza 62mila posti)



MONDIALE PER CLUB IN TV

Il Mondiale per Club 2023 sarà visibile in esclusiva streaming sul canale Youtube di Cronache di Spogliatoio che trasmetterà però solamente le gare dalle semifinali in poi, ossia dall'ingresso nella competizione di Manchester City e Fluminense. Streaming: Cronache di Spogliatoio (canale YT)