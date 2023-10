L’Inter è molto vicina a diventare una delle partecipanti al Mondiale per Club 2025. La nuova formula prevede 12 squadre europee, tra le quali ci sono alcune già qualificate. Sicure di esserci infatti sono il Chelsea (che ha vinto la Champions nel 2021), il Real Madrid (campione nel 2022) e il Manchester City che l’hanno scorso ha trionfato in finale contro l’Inter. Inoltre, sarà qualificata anche la vincente della Champions 2023/24.



LE ALTRE QUALIFICATE - A loro si aggiungono le prime otto squadre con più punti nel ranking relativo alla partecipazione in Champions nelle ultime quattro stagioni. Già sicure di esserci Bayern Monaco e Psg rispettivamente con 90 e 70 punti, attualmente l’Inter è a 65 e molto vicina alla qualificazione.