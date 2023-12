L'eliminazione del Milan, terzo nella fase a gironi e dunque retrocesso in Europa League, avvicina la Juventus al Mondiale per Club in programma nel 2025, che rappresenterà un'importante vetrina internazionale e porterà con sé un notevole ritorno economico. Al nuovo torneo parteciperanno solo due squadre per Nazione: tra le italiane quella già praticamente sicura di un posto è l'Inter, mentre l'altra può essere proprio la Juve, già più avanti nel ranking rispetto a Milan e Napoli sia nella versione della UEFA (47 punti) sia in quella della FIFA (52).



L'UNICO OSTACOLO - Con il risultato di ieri sera i rossoneri sono sostanzialmente tagliati fuori. Ma non sarà facile nemmeno per la squadra di De Laurentiis, a 6 lunghezze di distanza (o 10, a seconda della graduatoria considerata) dalla Vecchia Signora che potrebbe "impensierire" solo se arrivasse in semifinale.