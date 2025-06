Mondiale per Club, Bayern Monaco-Boca Juniors 2-1: primo ko per una sudamericana

AFP via Getty Images

La prima squadra sudamericana a cadere al Mondiale per Club è il Boca Juniors.. Zero sconfitte. Per il Bayern di Kompany è la seconda vittoria nelle prime due partite dopo i 10 gol segnati contro Auckland nella gara d’esordio nella competizione.- Dopo un gol annullato a Olise (dopo averlo rivisto al Var) direttamente dalla bandierina su calcio d’angolo per un fallo di Gnabry sul portiere avversario Marchesin, il Bayern passa in vantaggio al 17’ con. Al 65’ il pareggio degli argentini con Merentiel, che se ne va in campo aperto e aggira Stanisic prima di calciare in porta. Il gol vittoria è di Olise, con un sinistro a giro da dentro l’area su sponda di Kane.

- Il trequartista francese - che segna come una punta - è il capocannoniere del torneo con. Il Bayern è primo nel gruppo C a punteggio pieno, 6 punti in due gare; nell'ultima sfida della fase a gironi affronterà il Benfica secondo a 4 con un pareggio contro il Boca e la vittoria con Auckland.