Il Bayern Monaco è campione del mondo per club. I bavaresi vincono 1-0 contro i messicani del Tigres, che avevano eliminato il Palmeiras, grazie a un gol di Pavard: lob di Kimmich a cercare Lewandowski, uscita alta del portiere, palla che resta lì e Pavard è il più veloce a mettere la palla in porta.



E' stata una finale dominata dalla squadra di Flick: più aggressivo all'inizio il Tigres, che ci prova con Gignac, poi è monologo bavarese. Prima il gol annullato a Kimmich per posizione irregolare di Lewandowski, sulla traiettoria della sfera, poi l'incrocio dei pali colpito da Sané e tante tiri da fuori, respinti in qualche modo da Guzman. Nella ripresa la pressione aumenta: ci prova subito Gnabry col destro a giro, alto; poi il gol di Pavard e tante occasioni gettate al vento in contropiede, più un palo, da fuori area, di Tolisso. Vince il Bayern, perde il Tigres: il trofeo lo alza ancora una volta una squadra europea.



BAYERN-TIGRES 1-0 LIVE

(61' Pavard)



81' Palo del Bayern, che salva Guzman!



61' Gol di Pavard! Lewandowski salta di testa su cross di Kimmich, il portiere, in uscita, respinge la palla, Pavard spara in porta e fa 1-0. Annullato inizialmente, il Var corregge la decisione del direttore di gara.



51' Destro a giro di Gnabry: palla che si alza sopra l'incrocio.



34' Incrocio dei pali per Sané! Gnabry batte in fretta un calcio d'angolo, con un rasoterra trova il compagno che sfoga il suo mancino: il pallone colpisce l'incrocio dei pali esterno. Tiro da fuori di Coman, col destro, respinge Guzman. Spinge il Bayern.



20' Ci prova da fuori Alaba, comodo Guzman.



18' Botta da fuori di mezzo destro di Kimmich che buca Guzman. C'è, però, Lewandowski in traiettoria, che si sposta per non toccare il pallone. Secondo il direttore di gara il gol è da annullare, vista la posizione irregolare del polacco.



1' Gignac si rende subito pericoloso, conclusione deviata in angolo.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



Bayern: Neuer; Pavard, Sule, Lucas Hernandez, Davies; Kimmich, Alaba; Coman, Sané, Gnabry; Lewandowski.



Tigres: Guzman; Luis Rodriguez, Salcedo, Reyes, Duenas; Aquino, Pizarro, Rafael Carioca, Quiñones; Gonzalez, Gignac.