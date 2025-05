Mondiale per Club, come cambia il mercato della Juventus

Getty Images

La Juventus è tra le 32 squadre che parteciperanno alin programma negli Stati Uniti dal 14 giugno al 13 luglio, la prima edizione con il nuovo format. I bianconeri sono l'unica squadra italiana insieme all'Inter,; le prime due passano al turno successivo a eliminazione diretta. Per le squadre che partecipano alla competizione la Fifa ha aperto una finestra speciale di mercato, dal 1° al 10 giugno; inoltre, i club partecipanti potranno sostituire e aggiungere giocatori dal 27 giugno al 3 luglio.

- La Juventus ha diversi giocatori in prestito in giro per l'Europa fino al prossimo 30 giugno quando rientreranno alla base; Tudor valuterà alcuni di loro per capire se portarli al Mondiale per Club:- Tutte le 63 partite del Mondiale per Club che coinvolge le 32 squadre più forti al mondo saranno visibili su Dazn in modo gratuito.ed è è prevista nella notte tra sabato 14 e domenica 15 giugno alle ore 2 all'Hard Rock Stadium di Miami, la finale si giocherà al MetLife Stadium di New York, New Jersey, domenica 13 luglio 2025.

- A marzo scorso Tudor ha firmato un contratto fino alla fine del Mondiale per Club, con rinnovo automatico fino a giugno 2025 in caso di qualificazione alla prossima Champions League;pagando una penale; risparmiando però la spesa di un anno di contratto in caso di rinnovo automatico.