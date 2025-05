Mondiale per Club, come cambia il mercato dell'Inter

L'Inter è tra le 32 squadre che parteciperanno al Mondiale per Club in programma negli Stati Uniti dal 14 giugno al 13 luglio, la prima edizione con il nuovo format. I nerazzurri sono l'unica squadra italiana insieme alla Juventus,; le prime due passano al turno successivo a eliminazione diretta. Per le squadre che partecipano alla competizione la Fifa ha aperto una finestra speciale di mercato, dal 1° al 10 giugno; inoltre, i club partecipanti potranno sostituire e aggiungere giocatori dal 27 giugno al 3 luglio.

- Considerando che i contratti di Arnautovic e Correa con l'Inter sono in scadenza il 30 giugno 2025 e non verranno rinnovati, Inzaghi li ha disposizione solo per una parte del Mondiale per Club ma poi bisognerà trovare altre soluzioni:. Sul fronte nuovi arrivi l'Inter sta spingendo per chiudere Luis Henrique col Marsiglia prima che inizi la competizione, proprio per averlo subito a disposizione per il viaggio negli Stati Uniti.

- Tutte le 63 partite del Mondiale per Club che coinvolge le 32 squadre più forti al mondo saranno visibili su Dazn in modo gratuito.ed è è prevista nella notte tra sabato 14 e domenica 15 giugno alle ore 2 all'Hard Rock Stadium di Miami, la finale si giocherà al MetLife Stadium di New York, New Jersey, domenica 13 luglio 2025.