Tre italiane si giocheranno la vittoria della FIFA eClub World Cup 2020. Terminato il percorso di qualificazione, tre squadre del nostro paese hanno conquistato un posto tra le 24 qualificate alla fase finale del Mondiale per Club di Fifa 20, che si disputerà a Parigi tra il 7 e il 9 febbraio: si tratta di Roma, Mkers di Prinsipe e RiberaRibell e Team QLASH con Diego 'CrazyFatGamer' Campagnani.



Di seguito le squadre qualificate:



AS Roma

Blue United eFC

Borussia VfL 1900 Mönchengladbach

Complexity Gaming

DUX Gaming

Ellevens

FaZe Clan

FC Basel 1893 eSports

Fierce Esports

FK Austria Wien

Fnatic

Gillette Infinity Esports

Hashtag United

Manchester City eSports

Mkers

Movistar Riders

Nasr eSports

NEO

Nordavind DNB

Olympique Lyonnais

POWR eSports

R288

Team FUTWIZ AU

Team QLASH





Adrian Rölli, dirigente FIFA, commenta: "Dopo aver stabilito un nuovo record con oltre 190 squadre partecipanti alle qualificazioni online che si sono svolte nel corso di cinque settimane, non vediamo l’ora di accogliere i migliori 24 team FIFA eSports in occasione del più importante evento a squadre di FIFA eSports. La peculiare combinazione di sfide “2 contro 2” e “1 contro 1” esprimerà una volta ancora tutto il divertimento, la tensione e la passione che FIFA eSports sa offrire agli appassionati e ai media di tutto il mondo, fino a incoronare il primo campione del Mondo FIFA eClub della nuova decade".