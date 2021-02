Un calcio di rigore di André-Pierre Gignac ha deciso la semifinale del Mondiale per Club e ha mandato il Tigres in finale. I messicani di Ricardo Ferretti hanno battuto per 1-0 il Palmeiras, squadra campione della CONMEBOL grazie al 147° gol del francese con la squadra della città di San Nicolás de los Garza. Il Tigres grazie a questa vittoria la prima squadra messicana a raggiungere l'ultimo atto del trofeo FIFA. Domani alle 19 scenderà in campo il Bayern Monaco contro l'Al Ahly per decidere l'altra finalista.