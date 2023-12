Il Fluminense di Marcelo e Felipe Melo è la prima squadra finalista del Mondiale per Club. I brasiliani hanno vinto 2-0 contro l'Al Ahly grazie ai gol di Arias su rigore e John Kennedy, e ora per conoscere chi sarà l'avversaria devono aspettare il risultato dell'altra semifinale Urawa-Manchester City in programma domani alle 19.