Mondiale per Club, il Los Angeles FC di Giroud è l'ultima qualificata: vinto lo spareggio con l'America

Getty Images

A meno di quindici giorni dall'inizio del, abbiamo scoperto anche l'ultima partecipante al torneo:. La squadra dove gioca Olivier Giroud: a marzo scorso però è stato bloccato dalla FIFA per violazione delle regole sulla multiproprietà, il proprietario del club è lo stesso del Pachuca, ed entrambi avrebbero dovuto partecipare al torneo. Il Léon ha provato a fare ricorso respinto dal Tribunale Arbitrale dello Sport, e così per trovare l'ultima partecipante è stato disposto uno spareggio tra la finalista di quella Champions nordamericana del 2023 vinta dal Léon (Los Angeles FC) e la squadra classificata prima nel ranking della confederazione nordamericana dopo la Champions 2024 (America).

- Come detto, scorrendo i nomi della rosa del Los Angeles FC quello che ruba l'occhio è, che dopo l'esperienza al Milan ha deciso di andare in MLS. Tra i giocatori passati per la Serie A ci sono anche l'ex romanistae il difensore brasilianoche ha un passato tra Sassuolo e Monza. In porta c'è l'ex Lione e Tottenhamche a dicembre compirà 39 anni, l'allenatore è l'americano, con un passato nelle giovanili dell'Hannover in Germania dove ha giocato per tutta la carriera da calciatore. Tra i giovani occhio a, attaccante venezuelano classe 2006 che quest'anno ha fatto 3 gol e 2 assist in 18 partite.

- Il Los Angeles FC è stato inserito nel. Le italiane che parteciperanno al Mondiale per Club sono: i bianconeri sono nel gruppo G con Al-Ain, Manchester City e Casablanca; i nerazzurri nel girone E insieme a Monterrey, River Plate e Urawa Reds. Le prime due passano al turno successivo a eliminazione diretta.- Tutte le 63 partite del. La gara d’esordio sarà Al Ahly-Inter Miami ed è è prevista nella notte tra sabato 14 e domenica 15 giugno alle ore 2 all'Hard Rock Stadium di Miami, la finale si giocherà al MetLife Stadium di New York, New Jersey, domenica 13 luglio 2025.

Guarda tutte le partite del Mondiale per Club FIFA gratis su DAZN Scopri le migliori offerte

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, riceveremo una commissione