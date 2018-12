Si inizia oggi con la sfida tra Al-Ain e Team Wellington, ma la trama del Mondiale per club è già chiarissima ai betting analyst. Real Madrid e River Plate sono le protagoniste designate per l'edizione 2018: in attesa di conoscere gli avversari che affronteranno in semifinale, la prossima settimana, il tabellone Sisal Matchpoint offre la finale tra Blancos e Millonarios a 1,33, mentre le prime alternative (il River contro i Kashima Antlers e il Real contro i tunisini dell'Esperance) sono lontanissime a 9 volte la posta. Netta la scelta dei quotisti anche nelle scommesse su chi vincerà il trofeo: qui gli spagnoli sono favoriti a 1,33, vale 3,00 un altro trionfo degli argentini dopo la Libertadores appena conquistata, e al terzo posto si piazzano i messicani del Guadalajara, a 33,00.