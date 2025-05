DOVE VEDERE IL MONDIALE PER CLUB

Come annunciato dai profili social di DAZN – e poi certificato pure dalla Fifa – sarà la piattaforma di streaming che in Italia propone in esclusiva assoluta sette delle dieci partite di ogni giornata del campionato di Serie A a mandare in diretta, in tutto il mondo, le sfide del nuovo Mondiale per club a 32 squadre. Nel comunicato, si precisa che la visione del torneo sarà assolutamente gratuita e non richiederà la sottoscrizione di nessun abbonamento ad hoc. Com'è avvenuto anche nel nostro Paese in diverse circostanze (la prossima volta sarà per Lazio-Inter del 16 dicembre), sarà sufficiente registrarsi al portale di DAZN per avere l'accesso completo alla trasmissione delle partite. Nella sua nota, la Fifa specifica anche che da parte di DAZN esiste la possibilità di cedere in sublicenza i diritti sulle gare a canali in chiaro.

Dazn ha poi concesso a sua volta a Mediaset la possibilità di trasmettere alcune delle gare comprese alcune delle due italiane. Per vedere il Mondiale per Club su Dazn in modalità free e quindi gratis, basterà registrarsi sulla piattaforma streaming e accedere a tutti gli incontri, dalla fase a gironi – otto raggruppamenti da quattro squadre ciascuno – fino alla finalissima del MetLife Stadium di New York (New Jersey).

Domenica 15 giugno 2025, ore 2.00 – Al Ahly-Inter Miami (match inaugurale, DAZN e Italia 1)

Domenica 15 giugno 2025, ore 21.00 – PSG-Atletico Madrid (DAZN Italia 1)

Lunedì 16 giugno 2025, ore 21.00 – Chelsea-Los Angeles FC/Club America** (DAZN e Italia 1)

Martedì 17 giugno 2025, ore 18.00 – Fluminense-Borussia Dortmund* (DAZN e Italia 1)

Giovedì 19 giugno 2025, ore 3.00 – Juventus-Al Ain (DAZN e Italia 1)*

Giovedì 19 giugno 2025, ore 21.00 – Inter Miami-Porto (DAZN e Italia 1)

Venerdì 20 giugno 2025, ore 20.00 – Flamengo-Chelsea (DAZN e Italia 1)

Sabato 21 giugno 2025, ore 21.00 – Inter-Urawa (DAZN e Canale 5)

Domenica 22 giugno 2025, ore 18.00 – Juventus-Wydad (DAZN e Italia 1)

Lunedì 23 giugno 2025, ore 21.00 – Atletico Madrid-Botafogo (DAZN e Italia 1)

Martedì 24 giugno 2025, ore 21.00 – Bayern Monaco-Benfica (DAZN e Italia 1)

Giovedì 26 giugno 2025, ore 3.00 – Inter-River Plate (DAZN e Italia 1)

Giovedì 26 giugno 2025, ore 21.00 – Juventus-Manchester City (DAZN e Canale 5)



*First Pick nel caso in cui DAZN sceglierà di trasmettere in esclusiva Inter-Monterrey il 18 giugno alle ore 03.00;

**Squadra esclusa dalla competizione per violazione delle norme FIFA sulla multiproprietà, da definire la squadra che la sostituirà).