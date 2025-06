GETTY

Mondiale per Club, Inter qualificata come prima: con chi giocherà agli ottavi di finale

43 minuti fa



Missione compiuta per l'Inter di Cristian Chivu che si è meritata il passaggio alla fase a eliminazione diretta del Mondiale per Club. Battendo il River Plate per due reti a zero, nell’ultima gara del girone E, i nerazzurri hanno strappato il pass per gli ottavi di finale.



Qui Lautaro e compagni troveranno la squadra brasiliana del Fluminense, la seconda classificata del gruppo F. Il club di Thiago Silva è arrivato dietro al Borussia Dortmund grazie a due pareggi senza goal, contro proprio i tedeschi e il Mamelodi, mentre è riuscito ad avere la meglio dell’Ulsan per 4 a 2. Il match si giocherà lunedì 30 giugno alle 21 a Charlotte.