Juventus-Wydad Casablanca LIVE, le formazioni ufficiali: confermati Kolo, Yildiz e Conceicao. C'è Amrabat

Va avanti il Mondiale per Club: lavuole dare continuità al 5-0 rifilato all'Al Ain all'esordio e nella seconda giornata della fase a gironi affronta i marocchini del. I bianconeri di Igor Tudor cercano al Lincoln Financial Field di Philadelphia un altro successo per blindare la qualificazione agli ottavi di finale e difendere il primo posto del gruppo G, insidiato dal Manchester City dietro per differenza reti dopo il successo per 2-0 proprio sugli avversari odierni della Vecchia Signora.Tudor conferma in blocco la formazione che ha battuto gli emiratini, con Vlahovic in panchina. Per il Wydad spazio al talento di Lorch, Zemraoui e Amrabat (fratello dell'ex Fiorentina e Verona) sulla trequarti.

: Di Gregorio; Kalulu, Savona, Kelly; Alberto Costa, Thuram, McKennie, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Kolo Muani. All. Tudor.: Benabid; Moufid, Ferreira, Meijers, Moufi; Boutouil, El Moubarik; Amrabat, Zemraoui, Lorch; Obeng. All. Benhachem.: Said Martinez