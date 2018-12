Sulla carta non c’è storia, ma a guardare le statistiche il Real Madrid dovrà prestare attenzione nell’esordio al Mondiale per Club. I Blancos scendono domani in campo contro i Kashima Antlers. Nel 2016, in finale, i giapponesi fecero tremare il Real, passando prima in vantaggio e poi costringendo l’allora formazione di Zidane ai supplementari. Come riporta Agipronews, nonostante il precedente, gli analisti 888sport.it danno ampio credito alla squadra spagnola che da quando Santiago Solari è arrivato in panchina ha vinto 9 gare su 11. Il successo nel match di domani ad Abu Dhabi vola basso, a 1,25 appena contro il 10,00 per un clamoroso colpo degli Antlers. Si gioca a 6,75 un altro pareggio: nel 2016 ne arrivò uno con il risultato di 2-2, finale che nella gara di domani è valutato 23 volte la posta.