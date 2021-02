Si è aperto oggi il Mondiale per Club. In Qatar, i messicani del Tigres approdano in semifinale grazie al 2-1 sui campioni d'Asia dell'Ulsan Hyundai. A Doha vantaggio sudcoreano con Kee-Hee. Al 38', però, pareggia Gignac, capace di firamre il raddoppio con un rigore nei minuti di recupero. Domenica, in semifinale, i messicani sfideranno il Palmeiras. Alle 18.30 la sfida tra l'Al-Duhail, ex squadra di Mandzukic e attuale club dove milita Benatia, e l'Al Ahly.