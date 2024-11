Mondiale per Club, la Fifa alle squadre: "Dovrete schierare sempre la formazione più forte"

E' questa l'indicazione che la FIFA ha dato alle società che prenderanno parte al nuovo torneo (tra queste), che andrà in scena la prossima estate negli USA.Negli scorsi giorni è stato pubblicato il regolamento e nello stesso, evidenzia Calcio e Finanza, la Federazione internazionale spiega che "Tutti i club partecipanti confermeranno la propria partecipazione alla Competizione sottoscrivendo l’Accordo di Partecipazione e tutta la documentazione richiesta", in base alle scadenze che la stessa FIFA indicherà successivamente.

- La FIFA prosegue: "Sottoscrivendo l’Accordo di Partecipazione, ogni club partecipante si impegna automaticamente a rispettare in ogni momento (e a garantire che ogni giocatore, allenatore, dirigente, ufficiale, responsabile dei media, rappresentante, ospite e qualsiasi altra persona che svolga funzioni per conto del club partecipante rispetti questi Regolamenti e i Regolamenti FIFA per i Media e il Marketing, le Leggi del Gioco, lo Statuto FIFA e gli altri regolamenti FIFA, il Codice Disciplinare FIFA, i Regolamenti Anti-Doping FIFA, il Codice Etico FIFA e i Regolamenti Equipaggiamento FIFA".

- "Firmando l’Accordo di Partecipazione, ogni club partecipante si impegna automaticamente a:- a) osservare e rispettare, e garantire che i propri Membri della Delegazione osservino e rispettino, questi Regolamenti e i principi del fair play;- b) osservare e rispettare tutte le leggi applicabili;- c) osservare e rispettare tutte le istruzioni ragionevoli e le decisioni prese dagli organi e dagli ufficiali FIFA in conformità con i termini di questi Regolamenti;- e) accettare tutte le disposizioni relative alla Competizione stabilite dalla FIFA;

- f) accettare, nei limiti stabiliti nei Regolamenti FIFA per i Media e il Marketing, l’uso da parte della FIFA e/o il rilascio di una sublicenza da parte della FIFA a terzi, nonché la registrazione e la trasmissione delle immagini, dei nomi e dei dati di tutti i Membri della Delegazione che possano apparire in relazione alla Competizione;- g) garantire la fornitura di un’adeguata assicurazione per coprire i Membri della Delegazione e qualsiasi altra persona che svolga funzioni per conto del club contro tutti i rischi, inclusi ma non limitati a infortuni, incidenti, malattie e viaggi, in conformità con le normative FIFA pertinenti".

- Tra i temi c'è dunque anche, ma ci sono anche dei dettagli che riguardano le liste.Le società potranno presentare unadi cui almeno quattro portieri. La, invece, potrà essere composta da undi cui almeno tre devono essere portieri, da scegliere tra i 50 selezionati nel primo elenco provvisorio. Tra i 35 della lista definitiva potranno essere scelti, 11 titolari e un massimo di 15 riserve.

- Tra il 27 giugno e il 3 luglio 2025, tuttavia, il club potranno apportare le seguenti modifiche alla lista finale:- a) i club potranno sostituire giocatori il cui contratto è scaduto durante la Competizione;- b) i club potranno aggiungere fino a due nuovi giocatori alla lista finale, che non conteranno nel totale massimo di 35 giocatori;- c) il numero totale di giocatori sostituiti o aggiunti alla lista finale ai sensi di a) e b) non potrà superare sei;- d) ogni giocatore sostituito o aggiunto alla lista finale dovrà essere debitamente registrato per il proprio club in conformità con il RSTP e con i regolamenti dell’associazione membro a cui il club è affiliato;

- e) ogni giocatore sostituito o aggiunto alla lista finale sarà eleggibile per giocare nella prossima partita della Competizione solo se la modifica alla lista finale sarà notificata ufficialmente alla FIFA non meno di 48 ore prima dell’inizio della partita in questione.