Mondiale per Club: la Fifa toglie l'obbligo di lasciare i giocatori alle nazionali

per potenziare il nuovoche vedrà Inter e Juventus impegnate negli Stati Uniti a partire dal prossimo 15 giugno e sconfinando al mese di luglio con la fase ad eliminazione diretta. Nella giornata di oggi, infatti, attraverso il proprio portale la Fifa ha annullato per tutta la durata del torneo l'obbligo di concedere i propri calciatori alle nazionali."Sarà obbligatorio per i club partecipanti rilasciare i propri giocatori tesserati alle squadre rappresentative del paese per cui sono eleggibili durante la competizione? No, in deroga all’articolo 1 dell’Allegato 1 del RSTP, per la durata della competizione non è obbligatorio per i club partecipanti rilasciare i propri giocatori tesserati alle squadre rappresentative"

e la chiave della specifica è "Per la durata della competizione" Sempre all'intero del comunicato è specificato infatti che- Questa norma sarà effettiva in particolar modo per lache è in programma dal 14 giugno al 6 luglio 2025. È il torneo continentale per nazionali dell'America del Nord, dell'America Centrale e dei Caraibi che rischia ora di perdere tanti protagonisti.