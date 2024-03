Mondiale per club: l'eliminazione del Lipsia qualifica il Borussia Dortmund. La lista aggiornata delle partecipanti

Dopo il Bayern Monaco, la Germania ha ufficialmente la sua seconda rappresentante alla prima edizione del Mondiale per club, che sarà disputata negli Stati Uniti nell’estate del 2025. Si tratta del Borussia Dortmund, atteso peraltro dal match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il PSV Eindhoven (13 marzo, ore 21) dopo l’1-1 dell’andata.



LIPSIA, DOPPIA BEFFA - Ad ufficializzare la qualificazione dei giallo-neri alla manifestazione a 32 squadre è stata la stessa Fifa, che ha tenuto conto del risultato del match tra Real Madrid e Lipsia che ha estromesso dai quarti di finale di Champions i tedeschi, negandogli i punti necessari per migliorare il proprio ranking e proseguire il testa a testa col Borussia. Il nuovo Mondiale per club Fifa prenderà il via il 15 giugno 2025 e si concluderà il 13 luglio.



PER L'ITALIA... - Anche l’Italia avrà a disposizione due slot e, se l’Inter se l’è già assicurato aritmeticamente grazie al superamento della prima fase di Champions League, per il secondo posto disponibile la corsa rimane aperta per una tra Juventus e Napoli, con gli azzurri costretti a vincere a Barcellona e accedere ai quarti di finale per incrementare le loro chance.



LA LISTA AGGIORNATA - Ad oggi, l'Europa ha già fornito i nomi di 9 partecipanti certe al Mondiale per club 2025: insieme all'Inter, ci sono Real Madrid, Chelsea, Manchester City, Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Porto e Benfica. Rimangono ancora tre piazzamenti da assegnare.