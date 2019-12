Al via oggi le semifinali del mondiale per Club. Il Sudamerica è rappresentato dal Flamengo, campione della Libertadores. Il Liverpool, grande favorito per la vittoria della competizione, farà di tutto per prendere il posto del Real Madrid sul tetto del mondo e domani sfiderà i messicani del Monterrey. In vista di una probabile finale tra una squadra sudamericana e un’europea i Reds di Klopp dovrebbero portare a termine il primo step visto anche in questo caso la lavagna è tutta per i campioni d’Europa a quota 1,22. Nel calcio però, si può sognare: il pareggio vale quindi 6,75, i messicani si giocano invece a 11,25, secondo Agipronews.