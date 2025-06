Mondiale per Club, Los Angeles FC-Esperance 0-1: Giroud eliminato, i tunisini sognano

Getty Images

Un po’ a sorpresa, i tunisini dell’Esperance conquistano la prima vittoria al Mondiale per Club ed eliminano il Los Angeles FC di Lloris e Giroud (un gol annullato e poco altro), prima squadra a tornare a casa.. E pensare che al 50’ gli era stato tolto anche un calcio di rigore inizialmente assegnato, con tanto di cartellino giallo per simulazione. L’occasione di pareggiare per il Los Angeles ce l’ha avuta tra i piedi l’attaccante 30enne Denis Bouanga, che all’undicesimo ultimo minuto di recupero della partita sbaglia. Altro eroe della partita.

- L’eroe della notte tunisina è un esterno d’attacco che quando è in forma salta tutti come birilli: “È meglio di Mahrez” giura chi lo conosce bene. Prima del Mondiale per Club ha vinto campionato e Coppa di Tunisia e aveva fatto gol e assist in un’amichevole tra Algeria e Ruanda.. Genio e sregolatezza che a 33 anni si gode la vetrina del Mondiale per Club, pensando alla carriera che avrebbe potuto fare.

- Con questa vittoria l'Esperance sogna la qualificazione al turno successivo.: 0 per i Blues (3 gol fatti e 3 subiti), -1 per l'Esperance. Il problema? All'ultima giornata - la notte tra martedì 24 e mercoledì 25 - si giocano la qualificazione agli ottavi nello scontro diretto con la squadra di Maresca. Un ostacolo enorme. Già qualificato, invece, il Flamengo dell'ex Juventus Danilo.