Manchester City-Wydad Casablanca LIVE, le formazioni ufficiali: subito in campo Reijnders e Cherki per Guardiola

Ilinizia ufficialmente anche per il Girone G, quello della Juventus con la prima gara che vedràaffrontarsi a partire dalle 18 al Lincoln Financial Field di Philadelphia. I Citizens di Guardiola, qualificati alla competizione FIFA in virtù della Champions League vinta nel 2023 lanciano subito i nuovi acquisti Reijnders e Cherki. I marocchini hanno staccato il pass aggiudicandosi la CAF Champions League del 2022.MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Matheus Nunes, Ruben Dias, Gvardiol, Ait-Nouri; Rodri, Reijnders; Bernardo Silva, Cherki, Foden; Haaland. All. Guardiola.

WYDAD (4-2-3-1): El Motie; Moufid, Harkass, Boutoil, Nassik; El Moubarik, Sakhi; Chadli, Zemraoui, Rayhi; Mailula. All. Benhachem. Manchester City-Wydad: mercoledì 18 giugno 2025: 18.00 italiane: DAZN