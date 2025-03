Mondiale per Club: montepremi da 1 miliardo di dollari per i 32 club

Ilche si svolgerà nel corso della prossima estate negli Stati Uniti e che vedrà la partecipazione dicome formazioni italiane impiegate, sarà una delle competizioni più "ricche" di sempre. La Fifa, che oggi si è riunita per il Consiglio di amministrazione che ha dovuto approvare il "rapporto annuale 2024", ha stabilito cheIl consiglio direttivo ha confermato una stima di 13 miliardi di dollari di entrate per il triennio 2023-2026 in cuiproprio derivanti dal Mondiale per Club. E di questi 2 miliardi,Importante il commento del presidente Fifa Gianni Infantino: "La Coppa del mondo per club FIFA non sarà solo l'apice del calcio per club, ma anche una vivida dimostrazione di solidarietà che andrà a beneficio dei club in generale su una scala che nessun'altra competizione ha mai fatto. Tutte le entrate generate dal torneo saranno distribuite ai club partecipanti e tramite la solidarietà dei club in tutto il mondo, poiché la FIFA non tratterrà un solo dollaro. Le riserve della FIFA, che sono lì per lo sviluppo del calcio globale, rimarranno intatte. Allo stesso tempo, stiamo facendo un investimento record di quasi 2,3 miliardi di dollari nel FIFA Forward Programme durante il ciclo 2023-2026, il che significa che entro il 2026 avremo reso disponibile la cifra senza precedenti di 5,1 miliardi di dollari per lo sviluppo del calcio dal 2016".