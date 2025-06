Mondiale per Club, oggi si chiude il mercato extra: Angelino, Maignan, l'Al-Hilal e l'attaccante di Inter e Juventus. I colpi in ballo

Ilpartirà ufficialmente nella notte fra il 14 e il 15 giugno 2026, mache prenderanno parte alla competizione che si disputerà negli Stati Uniti e che vedrà molti club volare negli USA già nella giornata di domani. Il motivo? La Fifa aveva concesso l'apertura di una, al di fuori delle normali finestre estive (che di norma partono il 1 luglio) per i club qualificati e che si è aperta il 1° giugno e cheDi fatto quella di oggi è a tutti gli effetti un

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Guarda tutte le partite del Mondiale per Club FIFA gratis su DAZN Scopri le migliori offerte

- Dopo aver annunciato Simone Inzaghi come nuovo allenatore,è letteralmente scatenato sul mercato e sta cercando di regalare al suo nuovo allenatore due tasselli ritenuti importantissimi per il suo modo di giocare: un terzino sinistro e una punta. Sfumato il colpola priorità oggi è quella di provare a soffiare entro sera Benjaminall'Arsenal che stava da tempo trattando con il Lipsia. In fascia, invece, gli arabi guardano da tempo in Italia con il ballottaggioche vedeva il rossonero come priorità, ma che oggi vede il giallorosso in vantaggio dati i dubbi sull'Arabia del francese.

L'Inter ad oggi si ritrova con un enorme dubbio in attacco.di rientro dai rispettivi prestiti. L'obiettivo è però quello di provare a chiudere entro oggi l'acquisto della 4a punta in grado di sostituire almeno numericamente i partenti Correa (ci sarà al Mondiale per Club col Botafogo) e Arnautovic. L'obiettivo dichiarato è quello di Hojlund del Manchester United, ma i tempi tecnici potrebbero non esserci, per questo resta viva la pista Ange-Yoan Bonny del Parma.

In casa Milan occhio non solo a Theo Hernandez, ma anche alle posizioni di. Il portiere francese è a un passo dal diventare un nuovo portiere del Chelsea che lo vorrebbe portare subito negli States. Per il portoghese c'è il Bayern Monaco, ma il prezzo fissato in 95 milioni di euro potrebbe rendere complicata la chiusura entro la serata di oggi. Infine c'è, promesso sposo del Manchester City, che però per portarlo negli USA dovrà chiudere l'ufficialità entro oggi.La Juventus ha un grosso problema in attacco dove ad oggi al Mondiale per Club ci sarannoil cui prestito è stato confermato fino al 30 giugno, ma per cui si sta ancora lavorando al rinnovo per la prossima stagione e quelche resta in partenza. Comolli sta spingendo per l'acquisto di una punta in tempi rapidi e i contatti per Retegui e Gyokeres lo testimoniano. C'è inoltre da lavorare, oltre al futuro di Kolo Muani anche sul riscatto di, che al Mondiale per Club ci sarà fino al 30 giugno, ma poi?