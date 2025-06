Mondiale per Club, perché le squadre hanno un tablet in panchina

Getty Images

Quei tablet sulle panchine di Al-Ahly e Inter Miami rappresentano una novità assoluta, un esperimento provato durante il Mondiale per Club negli Stati Uniti: ce ne sarà uno a disposizione di ogni squadra, verrà consegnato prima dell'inizio della partita e servirà per tenere conto delle sostituzioni.. In questo modo, le richieste verranno gestite digitalmente per assicurarsi che tutte le persone che hanno bisogno di queste informazioni vengano aggiornate di volta in volta.

- Il tablet non è l'unica novità del Mondiale per Club: tra le nuove regole c'è anche quella legata ai portieri, che. L'arbitro inizierà il conto alla rovescia dai cinque secondi in poi, per far vedere al portiere quanto tempo manca prima della penalità.- Tra le novità c'è anche quella dell'on field review, che sarà trasmessa anche sui maxischermi degli stadi:. Una novità assoluta che in Italia era attesa per le semifinali e la finale di Coppa Italia ma poi non è mai andata in scena. Il direttore di gara spiegherà la sua scelta al pubblico, come già succede anche nel basket, nel football americano e in altri sport. Questa pagina contiene link di affiliazione.

