Mondiale per Club, PSG-Atletico Madrid LIVE. Le formazioni ufficiali: ci sono Kvaratskhelia e Griezmann, out Dembelé

Partita: PSG-Atletico Madrid

PSG-Atletico Madrid Data: domenica 15 giugno 2025

domenica 15 giugno 2025 Orario: 21:00

21:00 Canale TV: Italia Uno, Dazn

Italia Uno, Dazn Streaming: Dazn, Mediaset Infinity, Sportmediaset.it

Il Mondiale per Club è appena cominciato ma siamo già di fronte al primo grande big match. Nelsi affronterannocon i campioni d'Europa di Luis Enrique che sono tra i favoriti per la vittoria finale dopo aver battuto 5-0 l'Inter in finale di Champions, e i Colchoneros di Diego Simeone in cerca di riscatto dopo le amarezze subite in Liga e Champions League.PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Ruben Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Doué, Ramos, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique.ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet, Galán; Simeone, De Paul, Barrios, Lino; Griezmann, J. Alvarez. All: Simeone.