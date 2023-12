, che si terrà nel 2025. Nella giornata di ieri, il Consiglio della FIFA ha ufficializzato i criteri per stilare il ranking di qualificazione alla manifestazione., ma useranno la classifica in uso dalla UEFA.I club europei, come sottolineavamo, utilizzeranno il ranking UEFA, basato però sulle sole prestazioni in Champions League. Ed è la stessa FIFA a spiegare le ragioni di questa scelta: “Nel caso dei club europei, dato che sono già state completate tre stagioni complete e una fase a gironi completa della quarta stagione della UEFA Champions League, e dato che la UEFA ha un sistema di coefficienti per club già esistente, gli attuali principi metodologici preesistenti per il calcolo del coefficiente UEFA per club in relazione alle partite della sola UEFA Champions League saranno eccezionalmente applicati per determinare la classifica dei club europei per la Coppa del Mondo per Club FIFA 2025”.- 2 punti per una vittoria- 1 punto per il pareggio- 4 punti per la qualificazione alla fase a gironi- 5 punti per la qualificazione agli ottavi di finale- 1 punto per l’avanzamento a ogni fase successiva della competizioneIn sostanza, come riporta Calcio&Finanza, per la UEFA si è deciso di usufruire di un sistema di calcolo già esistente.- 3 punti per la vittoria- 1 punto per il pareggio- 3 punti per i progressi in ogni fase della competizione