Real Madrid-Al Hilal LIVE, le formazioni ufficiali: debuttano TAA e Huijsen, ok Milinkovic e Koulibaly

si affrontano nella prima giornata della fase a gironi del Mondiale per Club: entrambe le squadre salutano stasera l'esordio ufficiale dei rispettivi nuovi allenatori,per i Blancos e Simoneper gli arabi. Le due formazioni sono inserite nel gruppo H, completato dai messicani del Pachuca e dagli austriaci del Salisburgo. Sulla carta, chi vince la sfida di stasera mette un'ipoteca sul passaggio del turno in un gruppo comunque ben tornito.Da segnalare nel Real Madrid le prime ufficiali di Deanin difesa, reparto giovanissimo con Asencio, e di Trentda terzino destro. Non c'è Mbappé, con Rodrygo e Vinicius in avanti Xabi Alonso lancia il classe 2004. Inzaghi si affida a tante vecchie conoscenze della nostra Serie A: Joaoin difesa,a centrocampo. Assente Mitrovic, l'attacco è affidato al funambolo Al-Dawsari (ricordate il goal all'Argentina ai Mondiali 2022?) e ai brasiliani Malcom, ex Barcellona, e Marcos Leonardo.

Courtois, Alexander-Arnold, Asencio, Huijsen, Fran Garcia; Valverde, Tchouameni, Bellingham; Vinicius Jr., Rodrygo, Gonzalo. All. Xabi Alonso.Bono, Lodi, Altambakti, Koulibaly, Cancelo; Nasser, Ruben Neves, Milinkovic Savic; Al-Dawsari, Marcos Leonardo, Malcolm. All. Inzaghi.